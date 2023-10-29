كتائب القسام: مجاهدونا يواصلون تصديهم للقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة “الأميركية” شمالي غربي بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام ان مقاتليها يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري منذ قليل: مجاهدونا “استهدفوا آليات العدو بقذائف “الياسين 105″ الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم نشرت كتائب القسام في رسالة: “فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا”

المصدر: موقع كتائب القسام