‫المقاومة الإسلامية: مجاهدونا هاجموا تجمعًا لجنود الاحتلال  ‫في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت وأوقعوا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 11:20

‫المقاومة الإسلامية: مجاهدونا هاجموا تجمعًا لجنود الاحتلال  ‫في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت وأوقعوا إصابات مؤكدة

منذ 54 mins 29 October، 2023
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