‫22 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مسجد ‫بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 09:18

‫22 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مسجد ‫بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 October، 2023
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