بالصور | آثار تفجير قوات الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد حسن قطناني خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 07:12

بالصور | آثار تفجير قوات الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد حسن قطناني خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس

منذ 46 mins 29 October، 2023
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عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: وكالة شهاب

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