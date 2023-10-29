ارتفاع عدد الشهداء بقصف الاحتلال لمنزل في خانيونس بقطاع غزة إلى 6 وأكثر من 20 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 07:12

ارتفاع عدد الشهداء بقصف الاحتلال لمنزل في خانيونس بقطاع غزة إلى 6 وأكثر من 20 جريحاً

منذ 1 ساعة 29 October، 2023
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