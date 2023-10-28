آخر التطورات والاوضاع في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 20:48

آخر التطورات والاوضاع في قطاع غزة

منذ 21 mins 28 October، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

الاوضاع في قطاع غزة امنيا وانسانيا مع مدير مكتب المنار في القطاع عماد عيد

 

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