‫إعلام العدو يقول إن عائلات الرهائن الاسرائيليين في غزة  ‫تطالب مجلس الحرب الصهيوني بالاجتماع معها بشكل عاجل – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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October 28 2023 - 11:38

‫إعلام العدو يقول إن عائلات الرهائن الاسرائيليين في غزة  ‫تطالب مجلس الحرب الصهيوني بالاجتماع معها بشكل عاجل

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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