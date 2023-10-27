‫وزير الخارجية الاردني: التصويت ضد قرار عربي في الجمعية  ‫العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على حرب حمقاء  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:24

‫وزير الخارجية الاردني: التصويت ضد قرار عربي في الجمعية  ‫العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على حرب حمقاء 

منذ 60 mins 27 October، 2023
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