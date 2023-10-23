‫الجهاد الإسلامي: الموقف العربي والإسلامي ضعيف والتحركات ‫السياسية لمختلف الدول مترددة أمام أميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 13:40

‫الجهاد الإسلامي: الموقف العربي والإسلامي ضعيف والتحركات ‫السياسية لمختلف الدول مترددة أمام أميركا

منذ 26 mins 23 October، 2023
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