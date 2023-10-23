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October 23 2023 - 13:38

فيديوغراف | ماذا تعرف عن غزة؟

منذ 38 mins 23 October، 2023
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عربي وإقليمي - فلسطين
زينب حمود

•    الطبيعة البشرية لأي إنسان يحتاج فيها الى 3 أمتار ليتمكن من العيش.
•    كل متر في غزة يعيش فيه ست أفراد.
•    عدد سكان قطاع غزة مليونين و313 ألفاً و747 نسمة.
•    ثلثا سكان قطاع غزة هم لاجئون يقيمون في المخيمات الموجودة في القطاع.
•    تبلغ الحاجة السنوية الطبيعية من المساكن 14 ألف وحدة سكنية.
•    قبل الحرب القطاع كان بحاجة الى نحو 125 ألف وحدة سكنية جديدة، للتغلب على أزمة السكن وإعادة بناء 124 الف وحدة سكنية.
•    دمر الاحتلال خلال أول عشرة ايام من اعتداءاته على القطاع 105000 وحدة سكنية بشكل كامل والرقم مرجح للارتفاع.
•    تضررت شبكات الطرق والبنية التحتية, وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكة الاتصالات.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار

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