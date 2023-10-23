فيديوغراف | ماذا تعرف عن غزة؟

• الطبيعة البشرية لأي إنسان يحتاج فيها الى 3 أمتار ليتمكن من العيش.

• كل متر في غزة يعيش فيه ست أفراد.

• عدد سكان قطاع غزة مليونين و313 ألفاً و747 نسمة.

• ثلثا سكان قطاع غزة هم لاجئون يقيمون في المخيمات الموجودة في القطاع.

• تبلغ الحاجة السنوية الطبيعية من المساكن 14 ألف وحدة سكنية.

• قبل الحرب القطاع كان بحاجة الى نحو 125 ألف وحدة سكنية جديدة، للتغلب على أزمة السكن وإعادة بناء 124 الف وحدة سكنية.

• دمر الاحتلال خلال أول عشرة ايام من اعتداءاته على القطاع 105000 وحدة سكنية بشكل كامل والرقم مرجح للارتفاع.

• تضررت شبكات الطرق والبنية التحتية, وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكة الاتصالات.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار