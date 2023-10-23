طوفان الاقصى | في اليوم الـ 17 من عدوانه… الاحتلال يرتكب المجازر بحق أطفال غزة وسط صمت عالمي

يتواصل العدوان “الإسرائيلي” الهمجي على قطاع لليوم الـ 17على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4500 فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

ليلة دموية رهيبة.. الاحتلال يرتكب مجازر بالجملة في فلسطين بحق المدنين والاطفال هي الاعنف منذ بداية المعركة

وافادت وزارة الصحة بغزة ، بارتقاء ما يزيد عن 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء من جراء تنفيذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مجزرة فجر اليوم الاثنين .

بدروه، قال طبيب بمستشفى شهداء الأقصى: “نحو 65% من الشهداء والجرحى الذين يصلون المستشفى من الأطفال”

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها شرق بيت حانون ومحيط موقع فلسطين شمال بيت لاهيا، فيما صعد الطيران الحربي الاسرائيلي من غاراته على أحياء مدينة غزة خلال ساعات الليل.

وصباح اليوم، شنت الطائرات الحربية العشرات من الغارات استهدفت المناطق الشرقية لمحافظتي خانيونس ورفح أسفرت عن استشهاد مايزيد عن 20 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء.

صورة لعمارة كحيل التي قصفتها طائرات الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب غزة ليلا

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً بجانب مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع

في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مدن ومستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، فقد أعلنت سرايا القدس قصف نتيفوت برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال.

فيما أعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين خلال الساعات الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ومجازره ضد المدنيين في قطاع غزة وسط صمت عربي ودولي وبدعم أمريكي لا محدود للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين واللوائح والقرارات الدولية والإنسانية التى تحمى المدنيين والأطفال والنساء.

وصول أحد رجال الدفاع المدني إلى مستشفى ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة بعد اصابته اثناء العمل على استخراج المصابين من تحت انقاض المنازل

وأوضحت مصادر محلية، أن “سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح، طالت منزل عائلة أبو عيادة في تل السلطان، وأدت لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات، وفي حي القيزان جنوب خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه، أدى لارتقاء نحو 7 شهداء بينهم أطفال ورضيع، وفي المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ منازل عائلة أبو جلدة، وعائلة البياع، وعائلة الشرافي، وعائلة السعافين، وأسفر ذلك عن عدد من الشهداء والإصابات.

وفي محافظة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منازل عائلة الغول، وعائلة عبد اللطيف بشارع عايدية في النصر، وعائلة أبو ناصر، وعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان، وعائلة انصيو، ومنزلا في محيط تموين الشاطئ، ما أدى عن ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات، وفي شمال غزة، كانت قوات الاحتلال قصفت بطائراتها الحربية، منزل عائلة اللداوي الذي أدى لتدميره بالكامل وعدد من المنازل المجاورة له، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف، المناطق الشرقية من قطاع غزة.

الاحتلال يهدم 4 منازل وارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح لـ 29 شخصا

هذا وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على 4 منازل في رفح جنوبي قطاع غزة إلى 29 شخصا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الكويت غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة برهوم بمحيط المستشفى الكويتي غرب رفح، مما أدي إلى وقوع شهداء وجرحي.

المصدر: وكالات فلسطينية