الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم الجلزون شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2023 - 09:04

الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم الجلزون شمال رام الله

منذ 1 ساعة 23 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة