تشييع ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في عدد من القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 16:10

تشييع ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في عدد من القرى الجنوبية

منذ 52 mins 22 October، 2023
شهيد
لبنان

شيّعت المقاومة الإسلامية في لبنان، وجمهور المقاومة ثلةً من الشهداء اليوم الأحد، الذين ارتقوا أثناء تأدية واجب الجهاد دفاعاً عن قرى جنوب لبنان التي تتعرض يومياً لاعتداءات العدو الاسرائيلي، ونصرةً للمقاومة الفلسطينية ولأهالي غزة الذين يتعرضون للإبادة بآلة القتل الاسرائيلية.

في بلدة الصوانة الجنوبية، شُيّع الشهيد إبراهيم حسن عطوي وسط هتافات النصرة لغزة و “الموت لاسرائيل”.

أما في بلدة دبين الجنوبية، فقد شُيّع الشهيد وسام محمد حيدر، محمولاً على أكف أهله ورفاق الجهاد.

كما شُيّع الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي شُيّع في بلدته المجادل جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار

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