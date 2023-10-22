تشييع ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في عدد من القرى الجنوبية

شيّعت المقاومة الإسلامية في لبنان، وجمهور المقاومة ثلةً من الشهداء اليوم الأحد، الذين ارتقوا أثناء تأدية واجب الجهاد دفاعاً عن قرى جنوب لبنان التي تتعرض يومياً لاعتداءات العدو الاسرائيلي، ونصرةً للمقاومة الفلسطينية ولأهالي غزة الذين يتعرضون للإبادة بآلة القتل الاسرائيلية.

في بلدة الصوانة الجنوبية، شُيّع الشهيد إبراهيم حسن عطوي وسط هتافات النصرة لغزة و “الموت لاسرائيل”.

بالفيديو | #حزب_الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد المجاهد ابراهيم حسن عطوي في بلدة الصوانة #جنوب_لبنان pic.twitter.com/836pIgxtWz — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2023

أما في بلدة دبين الجنوبية، فقد شُيّع الشهيد وسام محمد حيدر، محمولاً على أكف أهله ورفاق الجهاد.

بالفيديو | #حزب_الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد المجاهد وسام محمد حيدر في بلدة دبين #جنوب_لبنان pic.twitter.com/meOOudFuAa — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2023

كما شُيّع الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي شُيّع في بلدته المجادل جنوب لبنان.

بالفيديو | #حزب_الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي في بلدة المجادل #جنوب_لبنان pic.twitter.com/ZfIhWKYRxN — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2023 وفي بلدة شحور الجنوبية، شُيّع الشهيد اسماعيل أحمد الزين وسط حشود غفيرة من جمهور المقاومة، الذين علت أصواتهم دعماً لفلسطين وللمقاومة.

المصدر: موقع المنار