اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في بلدة يفتاح قرب الحدود ‫مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 14:46

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في بلدة يفتاح قرب الحدود ‫مع لبنان

منذ 29 mins 22 October، 2023
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