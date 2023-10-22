مراسل المنار: طائرات الاحتلال تشن غارات مكثفة على تل الهوا ‫جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 11:42

مراسل المنار: طائرات الاحتلال تشن غارات مكثفة على تل الهوا ‫جنوب مدينة غزة

منذ 8 mins 22 October، 2023
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