الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 08:40

الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة

منذ 19 mins 22 October، 2023
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