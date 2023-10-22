الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 89 شهيد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 08:40

الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 89 شهيد

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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