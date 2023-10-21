إعلام العدو: الشرطة تقوم بتمشيط في عسقلان بعد الاشتباه ‫بتسلل اثنين من المقاومين وهناك حالة هلع كبيرة بين المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 20:26

إعلام العدو: الشرطة تقوم بتمشيط في عسقلان بعد الاشتباه ‫بتسلل اثنين من المقاومين وهناك حالة هلع كبيرة بين المستوطنين

منذ 56 mins 21 October، 2023
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