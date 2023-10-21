المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا قاعدة ‫الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:56

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا قاعدة ‫الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بدقة

منذ 22 mins 21 October، 2023
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