النائب رعد: يطلبون منا أن لا نتدخّل ولا يعرفون كيف ينظرون إلى الطرق المنهجية المؤدية إلى إرغام العدو على وقف عدوانه على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 12:48

النائب رعد: يطلبون منا أن لا نتدخّل ولا يعرفون كيف ينظرون إلى الطرق المنهجية المؤدية إلى إرغام العدو على وقف عدوانه على غزة

منذ 40 mins 21 October، 2023
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