‫السيد هاشم صفي الدين: مقاومتنا تقاتل في ظل قضية محقة دفاعًا ‫عن أرضنا ومقدساتنا ولطرد الاحتلال  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 11:18

‫السيد هاشم صفي الدين: مقاومتنا تقاتل في ظل قضية محقة دفاعًا ‫عن أرضنا ومقدساتنا ولطرد الاحتلال 

منذ 14 mins 21 October، 2023
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