السيسي يدعو للتوافق على خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية ويدين قتل وترويع المدنيين

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان “حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة والأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثل باقي شعوب الأرض”.

وفي كلمة له خلال افتتاح قمة القاهرة 2023 اليوم السبت، قال السيسي “لقد وجهت لكم الدعوة اليوم للوصول إلى خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام”.

وأكد السيسي “نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الاهتمام الكامل لحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، لذلك وجهت إليكم الدعوة اليوم لنناقش معًا العمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الحالية”. واضاف إن بلاده تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

وتابع “وفي الوقت ذاته تعبر مصر عن دهشتها البالغة في أن يقف العالم متفرجا على ازمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون انسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم الذى ابرم الاتفاقيات واسس القانون الدولي الإنساني”.

وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

المصدر: وكالات