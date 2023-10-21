‫المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: تهدم 5500 مبنى سكني بصورة ‫كلية كانت تضم 14200 وحدة سكنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 06:42

‫المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: تهدم 5500 مبنى سكني بصورة ‫كلية كانت تضم 14200 وحدة سكنية

منذ 53 mins 21 October، 2023
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