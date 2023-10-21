رويترز تنسب للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح لبايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل “إسرائيل” عمليتها البرية بغزة إلى حين الإفراج عن مزيد من الاسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 05:10

رويترز تنسب للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح لبايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل “إسرائيل” عمليتها البرية بغزة إلى حين الإفراج عن مزيد من الاسرى

منذ 51 mins 21 October، 2023
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