بايدن: نريد أن ترجئ “إسرائيل” غزوها البري لحين الإفراج عن المزيد من المحتجزين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 03:38

بايدن: نريد أن ترجئ “إسرائيل” غزوها البري لحين الإفراج عن المزيد من المحتجزين

منذ 38 mins 21 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة