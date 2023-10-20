بالصور | من المحيط إلى الخليج.. تظاهرات في العالم العربي دعما لغزة

تظاهر الآلاف في مدن عديدة في العالم العربي، من القاهرة إلى تونس وبغداد والبحرين، تضامناً مع قطاع غزة في اليوم الرابع عشر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ادى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، وتأكيداً على دعم المقاومة الفلسطينية لتحرير فلسطين ولعملية “طوفان الاقصى”.

واستشهد 4137 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة صدرت الجمعة.

وتظاهر عشرات الآلاف من المصريين الجمعة في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة. وعلى الرغم من أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، إلا أن تظاهرة كبيرة تضم الالاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الارهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين”.

وقامت الشرطة بعد ذلك باخلاء الميدان وفرقت المتظاهرين الى الشوارع المتفرعة منه. وقال المحامي المصري خالد علي عبر صفحته في فيسبوك إن “إجمالي المقبوض عليهم 17 بقسم شرطة عابدين، و26 بميدان التحرير”.

وتظاهر الآلاف في بغداد الجمعة، قرب الجسر المعلّق المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مقرّات العديد من السفارات الأجنبية لا سيما السفارة الأميركية، ضمن فعاليات “نصرة طوفان الأقصى”.

ورفع المحتجون الأعلام العراقية وأعلام فلسطين، إلى جانب أعلام الحشد الشعبي. وهتف المتظاهرون “الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر” فيما ردد آخرون “نعم نعم للجهاد… نعم نعم للقتال”.

وشملت التظاهرات كذلك محافظة نينوى في الشمال، وذي قار وواسط والمثنى والبصرة جنوباً، وكذلك في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. وفي غرب البلاد على الحدود مع الأردن، بدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي اعتصاماً الجمعة كذلك تحت شعار التضامن مع غزة.

في الأردن، شارك آلاف الأردنيين الجمعة في تظاهرات في عمان ضمن فعاليات “طوفان الأردن” تضامنا مع سكان قطاع غزة ودعما لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وشارك أكثر من خمسة آلاف أردني في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية ومطلقين هتافات تدعم “المقاومة”. وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها “أغيثوا غزة” و”المقاومة شرف الأمة”، إضافة إلى “افتحوا الحدود نصرة للشعب الفلسطيني”.

وفي منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان تجمع مجددا أكثر من 1500 شخص عقب صلاة الجمعة وسط تواجد أمني كثيف.

وفي منطقة ناعور، غرب عمان، تجمع نحو 2500 شخص محاولين الوصول الى حدود الأردن مع الأراضي الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، لكن كانت قوات الأمن أغلقت الطرقات المؤدية إلى الأغوار والبحر الميت منذ مساء الخميس، فصلى هؤلاء صلاة الجمعة في الموقع.

وتظاهر الآلاف في أنحاء لبنان، لا سيما في بيروت حيث توجه موكب نحو مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين. ونظمت مسيرة أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك شهدت مدينة صيدا تظاهرة حاشدة.

تظاهرة في صيدا دعما لفلسطين – طوفان الأقصى

وقفة في الضاحية الجنوبية دعما لفلسطين – طوفان الأقصى

مسيرة للفصائل الفلسطينية في بيروت دعما لغزة – طوفان الأقصى

وفي تونس، تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في وسط العاصمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وردّد المتظاهرون شعارات “فرنسا ارحلي” و”ماكرون قاتل” و”الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان”. وأبدوا كذلك دعمهم لحركة حماس، حيث رددوا “يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب”.

وقام العشرات من المتظاهرين بالتجمع كذلك أمام السفارة الأميركية في الضاحية الشمالية لتونس وأحرقوا العلم الأميركي. ومنعتهم الشرطة من تخطي السياج المحيط بالسفارة وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

تظاهرة في تونس دعما لفلسطين – طوفان الأقصى

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، تظاهرة ضخمة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

كما ردد المشاركون الشعارات المؤدية للمقاومة الفلسطينية ولعملية طوفان الأقصى، مؤكدين أنهم على أهبة الإستعداد للتدخل في المعركة نصرة لفلسطين وشعب فلسطين والمقدسات.

تظاهرة في صنعاء دعما لفلسطين – طوفان الأقصى

وفي ليبيا، تظاهر مئات مساء الجمعة في طرابلس ومصراتة “دعما للمقاومة الفلسطينية” وإدانة “للعدوان الصهيوني على غزة”. وتداول العديد من الأشخاص الحديث على منصة أقيمت في ساحة الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، وتخللت الخطابات هتافات مؤيدة للفلسطينيين.

تظاهرة في ليبيا دعما لفلسطين – طوفان الأقصى

كما تظاهر مئات من الموريتانيين في نواكشوط تضامنا مع الفلسطينيين وطالبوا الأمم المتحدة بحمايتهم. وخرج المتظاهرون، وأغلبهم من النساء والشباب، من جامع المدينة المنورة وسط العاصمة، ليتجمعوا أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة، ملوحين بالأعلام الفلسطينية والموريتانية.

تظاهرة في منطقة الدراز البحرينية دعما لفلسطين – طوفان الاقصى

وصباح الجمعة، نظمت عدة أحزاب مسيرات متزامنة أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا احتجاجا على دعمها القوي للكيان الإسرائيلي.

في البحرين، ردّد نحو ألفي شخص في مسجد الدراز خلال صلاة الجمعة هتافات “الموت لإسرائيل” و”الموت لأمريكا”. وشارك نحو ألف آخرين في مسيرة بعد ذلك رددوا فيها هتافات مناهضة لاسرائيل مثل “كلا كلا للتطبيع”.

المصدر: مواقع