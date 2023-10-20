ندوة العمل الوطني: هذا العدو هو عدو الانسانية والأديان

اشارت ندوة العمل الوطني ان “العدو الاسرائيلي لم يزل يمارس جرائمه البشعة، بحق الحجر والبشر وقتل الاطفال والنساء والشيوخ والمشافي وحتى دور العبادة، في ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، و على مرأى وسمع العالم دون وازع ولا رادع، لتستمر آلة الاجرام الصهيوني باستهداف المدنيين الآمنين، وآخر جرائمه تمثل بقصف كنيسة “بروفيريوس” الأثرية للروم الأرثوذكس، مما اسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من اخوتنا المسيحيين المؤمنين الآمنين في غزة”.

وقال بيان عن مكتب الرئاسة في ندوة العمل الوطني انه “تستنكر وتدين باشد العبارات القصف الصهيوني المتعمد لكنيسة بريفوريوس الاثرية في غزة، وتناشد المجتمع الدولي والعربي العمل بكل طاقاته لوقف هذه المجزرة الصهيونية بحق المدنيين الابرياء في غزة”.

اضاف “ان استمرار الصهاينة بالاعتداء المتجدد على دور العبادة وآخرها استهداف كنيسة بريفوريوس الاثرية هو نقطة سوداء تضاف الى سجل الصهاينة الاسود االمتخم بالمجازر البشرية و بالابادة الجماعية بحق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، وهذا دليل اضافي فاضح، يثبت بان هذا العدو هو عدو الانسانية وعدو الأديان السماوية جمعاء”.

المصدر: موقع المنار