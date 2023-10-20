‫إعلام العدو: تبادل لإطلاق النار عند مستوطنة مرغليوت في ‫الشمال  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 13:54

‫إعلام العدو: تبادل لإطلاق النار عند مستوطنة مرغليوت في ‫الشمال 

منذ 1 ساعة 20 October، 2023
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