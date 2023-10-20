مراسل المنار: طائرات الاحتلال تدمر المسجد العمري بجباليا و9 ‫شهداء وعشرات الاصابات في قصف جديد على خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2023 - 06:14

مراسل المنار: طائرات الاحتلال تدمر المسجد العمري بجباليا و9 ‫شهداء وعشرات الاصابات في قصف جديد على خانيونس

منذ 10 mins 20 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة