غارات صهيونية تستهدف عددا من المنازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 03:12

غارات صهيونية تستهدف عددا من المنازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 18 mins 20 October، 2023
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