مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 03:12

مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط في القدس المحتلة

منذ 27 mins 20 October، 2023
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