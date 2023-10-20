‫سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم: مجاهدونا يستهدفون تعزيزات ‫الاحتلال التي وصلت المخيم على عدة محاور بصليات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 01:40

‫سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم: مجاهدونا يستهدفون تعزيزات ‫الاحتلال التي وصلت المخيم على عدة محاور بصليات كثيفة من الرصاص

منذ 17 mins 20 October، 2023
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