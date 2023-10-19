حكومة العدو الإسرائيلي تقرر إخلاء مدينة عسقلان من المستوطنين الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 19:34

حكومة العدو الإسرائيلي تقرر إخلاء مدينة عسقلان من المستوطنين الصهاينة

منذ 15 mins 19 October، 2023
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