الضفة تواصل إسناد غزة بمواجهة العدوانية الصهيونية..

تواصل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة مساندة قطاع غزة وأهله بمواجهة العدوان الصهيوني والجرائم التي يرتكلها جيش العدو الاسرائيلي في القطاع المحاصر لا سيما بحق المدنيين العزّل من النساء والاطفال.

كما تخرج التظاهرات الداعمة لقطاع غزة ومقاومته بمواجهة العدوان الصهيوني المدعوم اميركيا وغربيا، حيث تقع الاشتباكات المسلحة مع قوات العدو في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، كما يواصل العدو حملاته القمع والاعتقالات بحق ابناء الضفة على خلفية تأييدهم للمقاومة.

وبالسياق، استشهد الخميس عدة فلسطينيين وأصيب العشرات في مناطق متنوعة بالضفة خلال المواجهات مع العدو.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جيش الاحتلال دهم عدة محافظات ومدن وبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؛ قبل أن تندلع مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان”، وأفادت أن “الطفل طه محاميد (16 عاما)، من مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، استشهد متأثرًا بإصابته، بعد أن ترك لمدة ساعة كاملة ينزف على الأرض”.

وتابعت المصادر انه “في رام الله، استشهد الشاب جبريل عوض وأصيب شقيقه بجراح متوسطة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم بلدة بدرس غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، فجر الخميس”، وذكرت أن “الطفل أحمد منير صدوق (14 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة”، ولفتت إلى “إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام مخيم الدهيشة فجر اليوم واندلاع مواجهات عنيفة”.

كما ذكرت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “طواقمها الطبية تعاملت مع 15 إصابة منها 11 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال فجر الخميس”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، فيما أصيب 10 من قوات الاحتلال، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة”، وذكرت أن “حصيلة الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم وصلت إلى 6، مما يرفع عدد القتلى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 75”.

المصدر: مواقع