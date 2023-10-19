حركة حماس تدعو إلى النفير العام يوم غد الجمعة في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة نصرةً لغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 14:54

حركة حماس تدعو إلى النفير العام يوم غد الجمعة في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة نصرةً لغزة

منذ 20 mins 19 October، 2023
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