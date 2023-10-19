استمرار المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 14:52
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استمرار المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
منذ 39 mins
19 October، 2023
عاجل
الضفة الغربية المحتلة
طولكرم
مخيم نور شمس
مواجهات
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