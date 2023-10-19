‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان ‫الصهيوني إلى 3785 والجرحى إلى 13 ألفًا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2023 - 14:52

‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان ‫الصهيوني إلى 3785 والجرحى إلى 13 ألفًا

منذ 53 mins 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة