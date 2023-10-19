شي: الصين مستعدة للعمل مع مصر على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد رئيس الصين شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بكين تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق “مزيد من الاستقرار” في الشرق الأوسط، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية CCTV.

وقال شي خلال اجتماع مع مدبولي، الذي شارك في منتدى “الحزام والطريق” في بكين، اليوم الخميس إن “الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم”، وذلك في ظل نزاع بين إسرائيل وحركة “حماس” خلف آلاف الضحايا بين المدنيين حتى الآن.

ونقل التلفزيون عن شي قوله إن “الصين ومصر بلدان صديقان يتشاركان الأهداف ذاتها ويثقان ببعضهما البعض وهما شريكان جيدان يعملان معا من أجل التنمية والازدهار المشترك”.

وأضاف شي “حاليا، يمر الوضع الدولي والإقليمي بتغيرات عميقة ومعقدة ويشهد العالم تغيرات سريعة لا مثيل لها منذ قرن”.

وتابع أن بكين ترغب أيضا بالعمل مع القاهرة “لحماية الإنصاف الدولي بشكل مشترك والعدالة والمصالح المشتركة للبلدان النامية”.

وتعززت العلاقات بين الصين ومصر في الشهور الأخيرة فيما يرتقب بأن تنضم القاهرة رسميا إلى مجموعة “بريكس” اعتبارا من العام القادم.

وقال شي: “تهنئ الصين مصر على انضمامها إلى آلية التعاون في بريكس وتعتقد بأن ذلك سيعطي تعاون بريكس زخما جديدا”.

المصدر: وكالات