بالفيديو | حصاد اليوم 12 من طوفان الأقصى.. القسام تقصف تل أبيب 4 مرات والسرايا تدك مواقع الإحتلال

واصلت كتائب الشهيد عزالدين القسام وسرايا القدس الأربعاء، ولليوم الثاني عشر على التوالي، استهداف وقصف مواقع ومستوطنات ومغتصبات العدو الصهيوني، ضمن معركة «طوفان الأقصى» رداً على جرائم الاحتلال المجرم واستهدافه للمدانيين وقصف بيوتهم في قطاع غزة وارتكابه أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا.

وقصفت كتائب القسام تل أبيب 4 مرات، برشقات صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، كما استهدفت تجمعاً للجنود قرب “كيسوفيم”، قرب “نير عام” برشقة صاروخية، وكذلك كيبوتس “نيريم” بقذاف الهاون والصواريخ.

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وبدورها، قالت سرايا القدس في بلاغاتها العسكرية: إنه “تمام الساعة الـ 03:00 استهدفت سرايا القدس تحشدًا لآليات العدو في موقع “ناحل عوز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، إضافة إلى استهدافها تحشداً لآليات العدو في موقع “ناحل عوز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وفي ذات التوقيت استهدفت السرايا قصفت تحشداً لآليات العدو في “ياد مردخاي” و”زيكيم” بالصواريخ وقذائف الهاون، وتمكن مجاهدونا من قصف تحشداً لآليات العدو في موقعي “كيسوفيم” و”أبو صفية” بالصواريخ وقذائف الهاون.

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وضمن معركة «طوفان الأقصى» تمكنت سرايا القدس وفي تمام الساعة 03:00 من قصف تحشداً لجنود العدو في كيبوتس “كفار سعد” برشقة صاروخية مباركة. واستهدفت السرايا مدينة بئر السبع برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، إضافة إلى استهدافها تحشداً لجنود العدو في “العين الثالثة” بالصواريخ وقذائف الهاون.

وكما استهدفت سرايا القدس، تحشداً لجنود العدو في “مفتاحيم” برشقة صاروخية إضافة استهدافها “ريعيم” برشقة صاروخية. وضمن معركة «طوفان الأقصى» السرايا تقصف تحشداً لجنود العدو في “نيريم” بالصواريخ وقذائف الهاون، وأيضًا تدك تحشداً لجنود العدو في “صوفا” بالصواريخ وقذائف الهاون.

المصدر: سرايا القدس + كتائب القسام