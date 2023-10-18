الضاحية الجنوبية… لأجلك يا فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 17:30
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الضاحية الجنوبية… لأجلك يا فلسطين
منذ 27 mins
18 October، 2023
خبر وصورة
شارع الشورى في حارة حريك، الضاحية الجنوبية…لأجلك يا فلسطين.
المصدر:
موقع المنار
طوفان الأقصى
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