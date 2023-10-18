الضاحية الجنوبية… لأجلك يا فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 17:30

الضاحية الجنوبية… لأجلك يا فلسطين

منذ 27 mins 18 October، 2023
شارع الشورى
خبر وصورة

شارع الشورى في حارة حريك، الضاحية الجنوبية…لأجلك يا فلسطين.

 

المصدر: موقع المنار

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