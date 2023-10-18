‫الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من ‫أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 11:22

‫الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من ‫أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة

منذ 20 mins 18 October، 2023
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