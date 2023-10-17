‫المقاومة الاسلامية تزف الشهيدين المجاهدين محمود أحمد بيز ‫وحسين عباس فصاعي

زفت المقاومة الاسلامية الشهيدين المجاهدين محمود أحمد بيز ‫وحسين عباس فصاعي اللذين ارتقيا اثناء قيامهما بواجبهما الجهادي.

وجاء في بيانات المقاومة :

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز “كاظم” من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي “ساجد كربلا” من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي