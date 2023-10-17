‫المقاومة الاسلامية تزف الشهيدين المجاهدين محمود أحمد بيز ‫وحسين عباس فصاعي

زفت المقاومة الاسلامية الشهيدين المجاهدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي اللذين ارتقيا اثناء قيامهما بواجبهما الجهادي.
وجاء في بيانات المقاومة :
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز “كاظم” من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي “ساجد كربلا” من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي