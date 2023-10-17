مراسل المنار : عمليات اعتراض دون إنذارات في مستوطنتي كفار يوفال وكفار جلعادي في القطاع الشرقي عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 17:02

مراسل المنار : عمليات اعتراض دون إنذارات في مستوطنتي كفار يوفال وكفار جلعادي في القطاع الشرقي عند الحدود مع لبنان

منذ 41 mins 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات