المراسل العسكري لموقع “ماكور ريشون” العبري: الجرحى في المطلة صباح اليوم هم جنود في الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 15:32

المراسل العسكري لموقع “ماكور ريشون” العبري: الجرحى في المطلة صباح اليوم هم جنود في الجيش “الإسرائيلي”

منذ 34 mins 17 October، 2023
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