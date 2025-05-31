الاحتلال يواصل حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية ويصدم حافلة حجاج في جنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون وامرأة، فيما شهدت مدينة جنين حادثة صادمة تمثّلت في اصطدام آلية عسكرية بحافلة تقل حجاجاً بشكل متعمد.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم الأسيران المحرران علي فرج الله وشحادة الجياوي، وذلك عقب مداهمة بلدة إذنا غرب المدينة. وقد أفادت مصادر أمنية بأن فرج الله والجياوي كانا قد أفرج عنهما في وقت سابق ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أمضيا 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية المواطن سليم أبو رحمة من منطقة كنار في بلدة دورا جنوب الخليل، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

أما في محافظة نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيمي العين غرب المدينة وعسكر الجديد شرقها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت. وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحام تخلّله تخريب متعمد لعدد من صروح الشهداء، دون أن تسجل إصابات أو حالات اعتقال.

وفي محافظة جنين، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها، إذ اعتقلت شابين من بلدتي سيلة الحارثية ودير أبو ضعيف. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، ونشر فرق مشاة في شوارعها، ترافق ذلك مع تحليق طائرات مسيّرة، قبل أن يعتقل الشاب سامر جرادات من منزله.

وبالتزامن، اقتحمت القوات قرية دير أبو ضعيف شرق المحافظة، واعتقلت الشاب خالد حاتم عليات بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ131 على التوالي، مع تكثيف واضح في حملات المداهمة والاعتقال داخل القرى والبلدات المحيطة.

إلى ذلك، شهدت محافظة جنين حادثة خطيرة فجر اليوم، حيث اصطدمت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بشكل متعمد بحافلة تقل حجاجاً من أمام ساحة المحافظة أثناء توجههم إلى معبر الكرامة عبر مدينة أريحا، لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

وقالت مصادر محلية إن الحافلة كانت تقل حجاجاً من ذوي الشهداء والجرحى، معظمهم من كبار السن وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة. وقد أدى الاصطدام إلى أضرار مادية في الحافلة دون وقوع إصابات.

بدوره، صرّح نائب محافظ جنين، منصور السعدي، بأن سلوك جنود الاحتلال شكّل حالة من الترهيب المقصود بحق الحجاج، مشيراً إلى أن الحادث وقع أثناء توقف الحافلة في ساحة المحافظة بشكل سلمي ومنظم.

ويُذكر أن نحو 376 حاجاً وحاجة من محافظة جنين يتوجهون هذا العام إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وفي تطوّر ميداني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة من بلدة عنبتا شرق طولكرم، فجر اليوم، حيث داهمت منزل الشابة ديانا غالب مزيد (24 عاماً) واقتادتها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما احتجزت القوات الإسرائيلية عدداً من المواطنين خلال اقتحامها قرية كفيرت جنوب جنين، الليلة الماضية. ووفقًا لمصادر محلية، فقد انتشرت فرق مشاة في القرية، واحتجز الجنود مجموعة من الأهالي في ساحة عامة، حيث تعرّض أحدهم للضرب والتنكيل. كما أقدمت القوات على تحطيم محتويات عدد من منازل المواطنين عقب مداهمتها.

وتعكس هذه التطورات الميدانية تصعيداً واضحاً في سياسات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في محافظة جنين التي تواجه منذ أكثر من أربعة أشهر عدواناً ممنهجاً يستهدف البنية الاجتماعية والإنسانية، عبر حملات اعتقال واعتداءات مستمرة تطال الشبان والعائلات، وحتى الحجاج.

المصدر: موقع المنار