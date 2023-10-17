الامام الخامنئي: اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني في غزة لن ‫يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه محور المقاومة

أكد الامام السيد علي خامنئي، على ضرورة وقف القصف الجوي الصهيوني على قطاع غزة، محذراً من أنه “إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني في القطاع فلن يتمكن أحد من إيقاف المسلمين وقوى المقاومة” .

وأضاف الامام الخامنئي، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، جمعاً غفيراً من النخب والمواهب العلمية أن “المعلومات العديدة المتوفرة لدينا، تشير إلى أن السياسة الحالية المتبعة داخل الكيان الصهيوني خلال الأسبوع الأخير يتم تنظيمها من قبل الأمريكيين؛ مضيفا ان أمريكا مسؤولة عن الجرائم الأخيرة، ويجب أن تتوقف التفجيرات فوراً”.

وأشار الامام الخامنئي إلى “ضرورة محاكمة قادة الكيان الصهيوني بسبب جرائمهم التي يقترفوها ضد الفلسطينيين “.

ورأى السيد الخامنئي في جانب آخر من كلمته أن “النخب في البلاد تحتاج اليوم إلى نهضة جديدة، وهذه النهضة يجب أن تتم بدعم من هذه الحكومة وتعاون الشباب المسؤولين في الهيئة الحكومية وجهود النخبة في البلاد” .

المصدر: موقع العالم