اعلام العدو: أنباء أولية عن عدة إصابات بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 10:56

اعلام العدو: أنباء أولية عن عدة إصابات بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة المطلة

منذ 21 mins 17 October، 2023
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