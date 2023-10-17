يديعوت أحرونوت: الدخول البري إلى غزة يحتاج إلى معلومات إستخبارية ضخمة لكن المشكلة كيف نثق بجهاز الإستخبارات الذي فشل بجلب المعلومات عن هجوم 7 تشرين الأول – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 17 2023 - 09:24

يديعوت أحرونوت: الدخول البري إلى غزة يحتاج إلى معلومات إستخبارية ضخمة لكن المشكلة كيف نثق بجهاز الإستخبارات الذي فشل بجلب المعلومات عن هجوم 7 تشرين الأول

منذ 34 mins 17 October، 2023
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