صحيفة “معاريف”: المسؤولون الاميركيون قدموا الى “اسرائيل” لانهم يعلمون ان نتنياهو غير جدير بادارة الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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صحيفة “معاريف”: المسؤولون الاميركيون قدموا الى “اسرائيل” لانهم يعلمون ان نتنياهو غير جدير بادارة الوضع
منذ 2 ساعة
17 October، 2023
عاجل
اعلام العدو
الادارة الاميركية
طوفان الاقصى
غزة
نتنياهو
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