عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023

العناوين

الأخبار:

– عبد اللهيان: المقاومة تدرس ضربة استباقية خلال ساعات

– أداء حزب الله يُحدث شرخاً داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية

‫- لا عودة إلى ما قبل 2005: إسرائيل تفضّل «المناورة البرّية»

‫- حزب الله: ربط الجبهات قبل فتح الساحات؟

– أميركا تدرس دعمًا عسكريًا مباشر للإجتياح البري

البناء:

– نتنياهو وبلينكن ومجلس الحرب إلى الملاجئ هربًا من صواريخ المقاومة… وبايدن يصل الخميس

– زحمة وزراء وموفدين إلى بيروت… وبري: إذا نجح تهجير غزة سقط الأمن العربي وبدأ التقسيم

– عبد اللهيان: محور المقاومة إلى خطوات استباقية… والقسام : الأسرى 250 وسنفرج عن الأجانب

الجمهورية:

– كولونا للبنان: الحرب طويلة

– بايدن: إعادة احتلال غزة خطأ فادح

– هذه خطّة إسرائيل لقطاع غزة

اللواء:

– قمة «القاهرة للسلام» السبت لرسم طريق تفاهمات ما بعد حرب غزة

– قذائف القسام على تل أبيب تحتجز بلينكن ونتنياهو في الملجأ.. و2000 جندي من المارينز للمشاركة

– إنشغال رئاسي دولي بـ«جبهة لبنان».. وبايدن لحزب الله: لا تفعلها!

النهار:

– إسرائيل رفضت فتح معبر رفح وتنتظر بايدن مع ألفي جندي أميركي

– النزاع يشتدّ بين الديبلوماسية الساخنة والتصعيد الميداني

– كولونا: على المسؤولين منع جرّ لبنان إلى الصراع

نداء الوطن:

– حزب الله يهاجم مواقع وإسرائيل تُجلي 27 ألف مستوطنٍ عن الحدود

– رسالة كولونا تُحذّر بيروت: تحييد لبنان مسؤوليتكم

– منصوري ولجنة المال يحاصران الحكومة في زمن الحرب

الديار:

– ديبلوماسية التهويل الغربي تتصاعد… وتدابير احترازية في لبنان… و«إسرائيل» تستعد للأسوأ

– المقاومة تواصل استهداف «العيون الإسرائيليّة»… وحرب إلكترونيّة تُربك الجبهة الشماليّة

– بايدن لحزب الله: لا تفعلوها!… «طوفان» الطبيعة يُغرق الطرقات بالسيول وانهيار مبنى

الاسرار

البناء:

– توقف سفراء غربيون أمام الطريقة التي اعتمدها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في استقبال وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أمام الكاميرات والهواء المفتوح ونقل الحوار الذي دار بينهما وفيه موقف مصري حاد تجاه التوصيف الأميركي للحرب على غزة باعتباره دفاعاً مشروعاً عن النفس، واعتبار هذا التوصيف الأميركي لحرب إبادة هو بمثابة ضوء أخضر لمواصلة التدمير والقتل، معتبراً أن الأولوية لوقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ورأى السفراء أن موقفاً مشابهاً جرى مع ولي العهد السعودي بطريقة أخرى.

– توقع مصدر أمني أن تبدأ قضية تبادل جزئي للأسرى بالتوازي مع البعد الإنساني لنتائج الحرب على غزة بالتقدّم على قضية الحرب نفسها، وأن يتراجع تدريجياً حجم التفويض الدولي المفتوح لبنيامين نتنياهو بمواصلة حرب القتل والتدمير، طالما هو عاجز عن بدء الحرب البرية التي يبدو أنه كلما مر يوم على عدم بدئها تصبح أشدّ تعقيداً من اليوم الذي سبق.

الجمهورية:

ـ فاجأ مندوب أممي أحد المسؤولين بقوله: إن ما يجري في غزة أمر فظيع. فقاطعه المسؤول قائلاً: لماذا لا تصرِّح بذلك للإعلام؟

ـ يقول أحد الخبراء إن مأزق لبنان الحقيقي في ملف التنقيب عن الغاز هو أنه ال يستطيع، ولن يستطيع في أي يوم من الأيام، أن يعرف إذا كانت تقارير الشركات المعنية صحيحة أم مسيّسة.

ـ كشف سفير عربي أن الهدف الأول لدولة كبرى هو تحييد دولة إقليمية عن الحرب بهدف محاصرة هذه الحرب لا تَمدُّدها.

اللواء:

– لمس وزير خارجية الولايات المتحدة فتوراً في معظم العواصم العربية التي زارها، وانعكست لاحقاً على تصريحاته.

– تكاد حرارة الاتصالات تصاب بفتور بين حزب بارز وتيار معروف.

– أُعطيت تعليمات واضحة بعدم التعرُّض لوحدات «اليونيفيل» تحت أي اعتبار لا سيما عند نقاط التوتر قرب الخط الأزرق.

النهار:

ـ ردا على سر ورد في احدى الصحف يتناول وضع وزراء “التيار الوطني الحر” الذين يقاطعون جلسات مجلس الوزراء، كتب وزير الشؤون الإجتماعية على مجموعة “واتساب” خاصة بالوزراء: في كل مجموعة هناك يهوذا الأسخريوطي طمعًا بقليل من السلطة، يسرب اخبار بانصاف الحقيقة. لهذا نقول ستبقى يهوذا، وسأبقى من انا حرًا محررًا من فسادك.

ـ عُلم أن مرجعية سياسية شكلت لجنة حزبية لمواكبة النازحين من الجنوب في المناطق.

ـ لوحظ أن مرجعية روحية تقوم بدور بارز على صعيد التواصل الإسلامي – المسيحي لمساعدة أبنائها على المستويات الطبية والتربوية والإنسانية وإيجاد مشاريع تعزز صمودهم.

نداء الوطن:

ـ يتردّد أنّ وزير الطاقة وليد فياض يعمل من جديد على تأمين اعتمادات لشراء باخرة فيول جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ـ عُلم أنّ قيادة فوج الحدود البرية الأول في الجيش اللبناني العاملة على الحدود الشمالية طلبت مؤازرة الأجهزة الأمنية الأخرى في مهامها، لكنّ الأخيرة اعتبرت أنّ أوضاعها الميدانية وما تقوم به من مهام لا يسمح لها بذلك.

ـ يقال إنّ حزب الله رفع جهوزيته العسكرية إلى أعلى درجاتها.

المصدر: صحف